Gioele e Viviana Parisi, lo sfogo di Daniele Mondello: 'Sono un marito e un padre distrutto, ho dubbi sulle ricerche' (Di giovedì 20 agosto 2020) Ringrazia tutti coloro che hanno accolto i suoi appelli, Daniele Mondello, il papà di e marito di Ieri ogni speranza di trovare vivo il figlio si è spenta e, sebbene non ci sia ancora l'ufficialità, è ... Leggi su leggo

“Con ogni probabilità il corpo del bambino è stato trascinato qui solo di recente, altrimenti non si spiegherebbe perché il suo corpo sia stato trovato smembrato: in una zona la testa e gli indumenti, ...

Caronia, le ricerche del piccolo Gioele: "Hanno trovato alcuni resti"

È "quasi certamente" del piccolo Gioele Mondello il corpo ritrovato nelle sterpaglie a Caronia, nel Messinese. Sono momenti di ansia per i familiari del piccolo di 4 anni scomparso lo scorso 3 agosto.

"Con ogni probabilità il corpo del bambino è stato trascinato qui solo di recente, altrimenti non si spiegherebbe perché il suo corpo sia stato trovato smembrato: in una zona la testa e gli indumenti, ...