Gioele | dubbi sulle ricerche dal papà | ‘Che metodi hanno usato?’ FOTO (Di giovedì 20 agosto 2020) Daniele Mondello mette a confronto i 15 giorni di ricerche di suo figlio Gioele contro le appena 5 ore impiegate da un solo volontario. Il ritrovamento di resti umani corrispondenti a quelli di un bambino e che, secondo gli inquirenti, “al 99% appartengono a Gioele”, lascia dei dubbi in molti. Daniele Mondello per primo. LEGGI … L'articolo Gioele dubbi sulle ricerche dal papà ‘Che metodi hanno usato?’ FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

rubio_chef : 'Cinque ore di lavoro di un volontario rispetto a 15 giorni di 70 uomini esperti @poliziadistato mi fanno sorgere d… - repubblica : Gioele, sfogo del padre su Facebook: 'Trovate in 5 ore da un volontario: ho dubbi sulle richerche' - SkyTG24 : Caso Viviana Parisi, il papà di Gioele: 'Trovato in 5 ore, dubbi su ricerche' - Angela50083683 : RT @rubio_chef: 'Cinque ore di lavoro di un volontario rispetto a 15 giorni di 70 uomini esperti @poliziadistato mi fanno sorgere dei dubbi… - Remedio32337710 : RT @SkyTG24: Caso Viviana Parisi, il papà di Gioele: 'Trovato in 5 ore, dubbi su ricerche' -