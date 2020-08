Gioele, convocato in caserma il papà: le ultime novità (Di giovedì 20 agosto 2020) "Quelle scarpette blu gliele ho comprate io... Sì, sono di Gioele". Non è necessario aspettare il risultato del Dna per avere la certezza assoluta che i resti umani ritrovati ieri mattina nei boschi di Caronia (Messina) sono del piccolo Gioele. Il 'bollo' dell'ufficialità, anche se si aspetta l'esito del Dna, è arrivato dal papà del bimbo di 4 anni scomparso lo scorso 3 agosto insieme con la madre Viviana, che poi è stata trovata morta. Daniele Mondello è stato convocato con urgenza alla caserma Calipari di Messina dove ha sede la Polizia scientifica per il prelievo del Dna e il riconoscimento degli indumenti del bambino. I pantaloncini erano troppo strappati per potere essere riconosciuti, ma le scarpine blu, quelle sono di Gioele. Con il padre è ... Leggi su howtodofor

