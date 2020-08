Gioele, altri resti umani attorno al luogo del ritrovamento del corpicino (Di giovedì 20 agosto 2020) Sono stati trovati altri resti umani nella zona attorno al luogo del ritrovamento del corpicino del bambino che “quasi certamente”, come dicono gli investigatori, appartiene al piccolo Gioele, nei boschi di Caronia (Messina).Utilizzando le motoseghe sono stati disboscate diverse zone a poche centinaia di metri dal luogo in cui un carabiniere in pensione, volontario, ha trovato alcuni resti del bimbo. Come apprende l’Adnkronos, si tratta di alcune costole e scapole. Adesso toccherà al medico legale, Elvira Spagnolo, la stessa che ha eseguito l’esame autoptico sul corpo di Viviana Parisi, capire le cause di morte del bambino. Leggi su huffingtonpost

fattoquotidiano : Gioele, l’ex carabiniere: “L’ho trovato dove altri non hanno cercato. È stato un dono di Dio” - LaStampa : E' stato Pino Lo Bello, carabiniere in pensione che stava partecipando alle ricerche, a trovare il resti del piccol… - fanpage : A 100 metri dal cadavere del piccolo #Gioele sono stati trovati altri resti - Toni_ct_1 : RT @Rossell17742133: Io non riesco a non pensare a quanta paura abbia provato questo piccolo bambino. Solo, impaurito, smarrito ?? Che Dio t… - HuffPostItalia : Gioele, altri resti umani attorno al luogo del ritrovamento del corpicino -