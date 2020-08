Giallo Caronia, il papà di Gioele dubbioso sulle ricerche (Di giovedì 20 agosto 2020) Giallo di Caronia, il padre di Gioele su Facebook: “Trovato in 5 ore da un volontario, dubbi sui metodi adottati per le ricerche” “Nonostante il dramma che mi ha travolto, trovo doveroso ringraziare quanti mi hanno aiutato. Dedico un ringraziamento particolare al signore che ha trovato mio figlio. Se non ci foste stati voi, chissà se… L'articolo Giallo Caronia, il papà di Gioele dubbioso sulle ricerche Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

IlContiAndrea : Complimenti al team di #chilavisto che il 18 agosto ha confezionato la puntata speciale dedicata al giallo di… - infoitinterno : Caronia, ricerche finite ma giallo irrisolto. Oggi l’esame del Dna per i resti del piccolo Gioele - AngeloP11732918 : RT @AngeloP11732918: Se no sbaglio il giallo di Caronia lo letto moltissimo tempo fa no e una notizia recente??????? - AngeloP11732918 : Se no sbaglio il giallo di Caronia lo letto moltissimo tempo fa no e una notizia recente??????? - infoitinterno : Il giallo di Caronia, il procuratore Cavallo «C'è una chiave di lettura, ma aspettiamo» -