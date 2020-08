“Già sappiamo cosa è successo”. Viviana Parisi e Gioele, parla il procuratore: “Perché così i resti del piccolo” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Già i consulenti medici ci hanno detto quello che è successo, già loro hanno delle certezze e ce le hanno comunicate riservandosi l’esito di questi risultati”, lo ha detto il procuratore capo di Patti Angelo Vittorio Cavallo parlando con i cronisti in procura. “A noi i medici legali delle cose ben precise le hanno già dette. E’ ovvio che a voi non le posso dire, aspettano i risultati istologici ma una chiave di lettura sugli avvenimenti ci è stata data”. Viviana Parisi “soffriva di paranoia e ha avuto un crollo mentale dovuto a una crisi mistica”. E’ quanto risulta scritto su un certificato medico rilasciato dall’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto e che la donna teneva nel cruscotto della sua auto. “Stiamo ... Leggi su caffeinamagazine

clax691 : Sappiamo già come andrà a finire, vero ? - K_a_t_i_a_M : @PeaceMusicLovee Non so se la mia idea sia corretta. Ho imparato che neghiamo ciò che non vediamo solo quando sappi… - nicolomontarini : RT @AleGrigo1992: @nicolomontarini In realtà già lo sappiamo: la stessa #leggeelettorale finto tedesca che hanno approvato in Commissione a… - AleGrigo1992 : @nicolomontarini In realtà già lo sappiamo: la stessa #leggeelettorale finto tedesca che hanno approvato in Commiss… - sclerocomepochi : @Najtequiero Ma anche a me, secondo me ci parte lo sclero perché già sappiamo che non capiranno il concetto. -

Ultime Notizie dalla rete : “Già sappiamo Il primo portale d'informazione delle Marche GoMarche