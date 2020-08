GFVip 5 e Patrick: tanti dubbi. Ecco cosa pensa (Di giovedì 20 agosto 2020) Sta per iniziare il GFVip 5 e Patrick Ray Pugliese torna a far parlare di se (e di Antonella Elia) anche se non è tra i prossimi concorrenti Durante la prima diretta dal suo canale Instagram da quando il gieffino è uscito dalla casa dalla porta rossa, ha esposto alcuni dubbi sulla scelta della Elia. Sappiamo che tra i due non scorre buon sangue, ma Patrick solleva dei dubbi proprio sul personaggio, affermando di non sapere come mai proprio lei sia stata scelta a fianco di Pupo come opinionista. Antonella Elia l’opinionista del GFVip 5 La diretta su Instagram La diretta su Instagram di Patrick era con la compagina di un suo caro amico: Pasquale Laricchia. I due, che hanno stretto una bella amicizia proprio durante la loro ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

