‘Gf Vip 4’, Adriana Volpe lancia una frecciatina a Serena Enardu e l’ex tronista tuona sui social: “Finti moralisti, ride bene chi ride ultimo” (Video) (Di giovedì 20 agosto 2020) E’ un’antipatia reciproca quella nata al Grande Fratello Vip tra la conduttrice Adriana Volpe e l’ex tronista di Uomini e Donne Serena Enardu. Le due super protagoniste del gossip non hanno depositato l’ascia di guerra nemmeno una volta uscite dalla casa più spiata di Italia. La Volpe, che non le ha mai mandate a dire, ha deciso di commentare, durante la diretta di Ogni Mattina, il talk show su Tv8 di cui è conduttrice, un recente episodio che vede protagonista proprio la Enardu e che ha fatto parecchio discutere in questi giorni. La pietra dello scandalo riguarda la foto della svastica pubblicata su Instagram dall’ex tronista, durante la festa di compleanno della loro personal trainer. Le foto che hanno ... Leggi su isaechia

