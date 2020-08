Germania, lavorare 4 giorni alla settimana per uscire dal Covid (Di giovedì 20 agosto 2020) Germania, la nuova proposta per sopravvirere ai tagli post Covid: lavorare solo quattro giorni alla settimana permetterebbe di salvaguardare i posti In Germania la pandemia ha colpito duro, ancora di più nel mondo del lavoro. Secondo alcune indiscrezioni Daimler (quindi Merceds) avrebbe in progetto di tagliare 30.000 posti di lavoro in tutto il mondo e … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

fanpage : La Germania mette in campo soluzioni che possano far fronte alla crisi economica - Agenzia_Italia : In Germania si discute di nuovo se lavorare 4 giorni a settimana - AntonioAle57 : @CottarelliCPI quali opportunità avevano le generazioni negli anni 50-60 al sud ma non solo, quella di emigrare in… - GrandeFenice : #Macron Collaboriamo con #Germania Per evitare l'escalation nella regione del Mediterraneo orientale • Devi lav… - AutoElettrica : In Germania si discute di nuovo se lavorare 4 giorni a settimana: ... l'industria automobilistica', che sta affront… -