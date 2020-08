Germania, i cani vanno portati fuori due volte al giorno per legge (Di giovedì 20 agosto 2020) Per fare in modo che i cani facciano abbastanza movimento, il prossimo anno sarà introdotta una legge che imporrà ai proprietari tedeschi di portare a spasso i loro quattro zampe almeno due volte al giorno. Lo ha annunciato il ministro dell’Agricoltura, Julia Klöckner, che ha spiegato che la nuova legge verrà introdotta in base ai dati secondo cui molti dei 9,4 milioni di cani che vivono in Germania non fanno abbastanza esercizio o, comunque, non ricevono tutti gli stimoli di cui hanno bisogno. Leggi su vanityfair

