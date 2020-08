Gentiloni “Recovery Fund grande sfida per Roma ma anche per Bruxelles” (Di giovedì 20 agosto 2020) RIMINI (ITALPRESS) – “La stagione della risposta all’emergenza Covid è stata una stagione di rivincita per l’Europa. In appena dieci mesi l’Ue ha preso decisioni che non era stata in grado di prendere nei dieci anni precedenti”. Lo ha detto il commissario europeo per gli Affari Economici Paolo Gentiloni nel corso del suo intervento al Meeting di Rimini.“Il ritorno in campo dell’Ue è stata provocata dalla crisi – ha aggiunto -. Non è stato facile e non sono mancate difficoltà, contrasti e divisioni tra gli stati membri, tuttavia si può dire che grazie a questa reazione l’idea di Europa è tornata centrale. Ora il punto è quello di riuscire a mantenere questa promessa che dipende dalla qualità delle nostre risposte e dalla capacità di utilizzare al ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Gentiloni “Recovery Fund grande sfida per Roma ma anche per Bruxelles” - Notiziedi_it : Gentiloni “Recovery Fund grande sfida per Roma ma anche per Bruxelles” - Notiziedi_it : Gentiloni “Recovery Fund grande sfida per Roma ma anche per Bruxelles” - princigallomich : Gentiloni “Recovery Fund grande sfida per Roma ma anche per Bruxelles” - nestquotidiano : Gentiloni “Recovery Fund grande sfida per Roma ma anche per Bruxelles” -

Ultime Notizie dalla rete : Gentiloni “Recovery Coronavirus, Sassoli al Corriere: «Aiuti da Bruxelles arriveranno, il punto è che l’Italia sappia spenderli» Corriere della Sera