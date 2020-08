Gentiloni, Italia determinante per vincere sfida UE post pandemia (Di giovedì 20 agosto 2020) (Teleborsa) – L’Italia avrà un ruolo cruciale nel decretare il successo o il fallimento dell’operazione “senza precedenti” messa in piedi dall’UE pervincere la sfida del post-Covid “per il semplice fatto che è il Paese che riceverà maggiori risorse”. A dirlo è il commissario europeo all’economia Paolo Gentiloni in un video messaggio inviato al meeting di Rimini. “Queste centinaia di miliardi di risorse aggiuntive non devono però essere utilizzate per soddisfare le richieste, certamente legittime, di centinaia di settori, organizzazioni e gruppi” – ha aggiunto Gentiloni – spiegando che invece devono essere inserite in un “orizzonte proiettato sul futuro”, ovvero verso la ... Leggi su quifinanza

