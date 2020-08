Gazzetta - Napoli , Gattuso irrigidito per le clausole e penali che ADL pretende di inserire nel rinnovo (Di giovedì 20 agosto 2020) Questo quanto riporta il quotidiano sportivo: ' Si è irrigidito, Gattuso , dinanzi alle tante clausole e penali che il presidente avrebbe preteso di inserire nel nuovo accordo. Della questione è ... Leggi su forzazzurri

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Napoli #Milik sulla rampa di lancio, ora spunta uno scambio con la #Roma... #calciomercato - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Napoli #Milik sulla rampa di lancio, ora spunta uno scambio con la #Roma... #calciomercato - Diego31883 : RT @Gazzetta_it: #Napoli #Milik sulla rampa di lancio, ora spunta uno scambio con la #Roma... #calciomercato - Gazzetta_it : #Napoli #Milik sulla rampa di lancio, ora spunta uno scambio con la #Roma... #calciomercato - Enzovit : Gazzetta – Napoli , Gattuso irrigidito per le clausole e penali che ADL pretende di inserire nel rinnovo -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Napoli

La Gazzetta dello Sport

GENOVA, 20 AGO - Costa Crociere riparte e annuncia oggi i nuovi itinerari per le crociere con tappe tutte italiane per Costa Deliziosa e Costa Diadema, con partenza da Trieste e Genova. Gli itinerari ...Una sorta di pre-tampone che può superare uno dei problemi principali dell'epidemia in questo momento, il fatto che il tampone, e di conseguenza il test di biologia molecolare, vengano fatti non a tut ...