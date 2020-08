Gatto lasciato solo in casa per quasi tre mesi: la sua padrona era in carcere. “Una sorpresa trovarlo ancora vivo” (Di giovedì 20 agosto 2020) Il detto vuole che i gatti abbiano nove vite: sicuramente questo Gatto ne ha almeno un paio di scorta. Per quasi tre mesi, infatti, è rimasto rinchiuso da solo in casa a Torino senza né acqua né cibo. La sua padrona infatti si trova nella sezione femminile del carcere delle Vallette, ma aveva chiesto a un amico di prendersene cura. Promessa evidentemente disattesa: l’uomo se n0era andato da Torino senza avvertirla. La storia Quando la donna lo è venuto a sapere, ha avvertito i collaboratori della garante dei detenuti della Città di Torino che sono subito corsi nell’appartamento. Il micio era ancora vivo, anche se molto debilitato, ed è stato affidato alle cure di un veterinario. La storia è ... Leggi su ilfattoquotidiano

