Galli: “Alunni con La Mascherina in Classe per 5 Ore? Nemmeno gli Insegnanti ci Riuscirebbero” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Il virus c’è e lotta contro noi. Bisogna tenerlo a testa sotto. Ma non dobbiamo meravigliarci se qualche cosa va storto. È necessaria una generale programmazione degli interventi sul territorio“, queste le parole in un’intervista di Massimo Galli, direttOre delle Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, riferendosi in particolare alla scuola, dove, dice, ”più che preoccuparsi per i banchi e per distanziamenti dal successo improbabile, è necessario concentrarsi su prevenzione e sorveglianza sanitaria. E dove – aggiunge – una garanzia totale di sicurezza non esiste. Ci sono momenti in cui i ragazzi finiscono per ammassarsi. Già non è semplice tenerli a freno per cinque Ore di lezione in ... Leggi su youreduaction

