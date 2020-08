Gabriel Magalhaes, il presidente del Lille: "Napoli o Arsenal. Decisione vicina" (Di giovedì 20 agosto 2020) LONDRA, INGHILTERRA, - È ormai questione di ore e si conoscerà il futuro di Gabriel Magalhaes . Il difensore 22enne in forza al Lille è entrato nel mirino di diversi club, tra cui Napoli , Arsenal e ... Leggi su corrieredellosport

I buoni rapporti fra il Napoli e il Lille non sono più un mistero dopo l'acquisto di Osimhen da parte degli azzurri proprio dal club francese, potrebbe non essere questo l'unico affare della prossima ...Passano le ore e continuano ad aumentare le pretendenti per Gabriel Magalhaes, centrale difensivo del Lille sul quale il Napoli sta lavorando ormai da diversi mesi in quanto lo considera l'erede perfe ...