Furto in una scuola di Roma: il ladro lascia l’impronta su uno stipite, rintracciato 64enne (Di giovedì 20 agosto 2020) Un Furto consumato in un una scuola per l’infanzia nel quartiere Trieste a luglio, a seguito del quale gli agenti del commissariato Salario Parioli – diretto da Giuseppe Rubino – e della Polizia Scientifica avevano effettuato il primo intervento. Dalle prime indagini i poliziotti avevano rilevato che l’autore del Furto si era introdotto all’interno della scuola attraverso una finestra e che, una volta dentro l’istituto, era riuscito a portar via 2 tablet ed una macchina fotografica digitale. La Polizia Scientifica è riuscita poi a repertare un’impronta lasciata sullo stipite della finestra – posta a protezione dell’aula ludica – che è risultata appartenere ad un 64enne, originario di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

