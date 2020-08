Furbetti del bonus, la Lega sospende la senatrice: "Possiede una gioielleria". Salvini, tolleranza zero (Di giovedì 20 agosto 2020) Dopo i due deputati Andrea Dara e Elena Murelli, anche la senatrice Marzia Casolati è stata sospesa dalla Lega. Proprietaria di una storica gioielleria a Torino, la donna ha incassato il bonus di 1500 euro della Regione Piemonte, destinato alle attività economiche costrette alla chiusura durante il lockdown. Il Carroccio conferma quindi la linea dura contro i Furbetti del bonus: non importa se si tratti dei 600 euro dell'Inps previsti dal governo o dei contribuiti regionali per le aziende, come nel caso della senatrice che è stata eletta nel 2018 ma è militante leghista da decenni. Ciò non le ha comunque evitato la sospensione: “Anche se non è stato commesso alcun illecito - ha precisato Massimiliano Romeo, capogruppo al ... Leggi su liberoquotidiano

Dopo i due deputati Andrea Dara e Elena Murelli, anche la senatrice Marzia Casolati è stata sospesa dalla Lega. Proprietaria di una storica gioielleria a Torino, la donna ha incassato il bonus di 1500 ...

Superbonus, stretta sui controlli e maxi sanzioni per i furbetti

ROMA Bastone e carota per il Superbonus del 110%. Dopo il via libera definitivo alla misura che dovrebbe riattivare tutto il settore dell'edilizia e delle ristrutturazioni in chiave green e di risparm ...

