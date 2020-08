Furbetti del bonus: la Lega sospende la senatrice Casolati – VIDEO (Di giovedì 20 agosto 2020) Ancora provvedimenti dei partiti contro i cosiddetti Furbetti del bonus: la Lega sospende la senatrice Marzia Casolati. Si allarga l’inchiesta sui cosiddetti Furbetti del bonus. Sono politici e amministratori pubblici che pur non necessitando degli aiuti a sostegno della crisi Legata al Coronavirus, ne hanno fatto esplicita richiesta, ottenendoli. Leggi anche –> bonus Inps, il … L'articolo Furbetti del bonus: la Lega sospende la senatrice Casolati – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

repubblica : Torino, tra i 'furbetti del bonus' spunta la senatrice leghista Casolati proprietaria di una gioielleria - giusmo1 : Torino, tra i 'furbetti del bonus' la senatrice leghista Casolati proprietaria di una gioielleria - sole24ore : Furbetti del bonus, la Lega sospende la senatrice Casolati - TorinoNews24 : Furbetti del Bonus – 'Beccata' anche la senatrice Casolati, proprietaria di una storica gioielleria a Torino... - AristarcoScann1 : RT @giusmo1: Torino, tra i 'furbetti del bonus' la senatrice leghista Casolati proprietaria di una gioielleria -

Ultime Notizie dalla rete : Furbetti del

La Lega ha sospeso la senatrice piemontese Marzia Casolati: ha chiesto il bonus regionale per imprenditori in difficoltà. Lo scandalo dei “furbetti del bonus” continua a far parlare di sé. Dopo la sos ...La senatrice piemontese Marzia Casolati, proprietaria di una gioielleria, ha incassato il bonus di 1.500 euro della Regione destinato alle aziende in difficoltà. «Dopo aver ascoltato e verificato la p ...