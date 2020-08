Furbetti del bonus, c’è anche la senatrice Casolati: sospesa dalla Lega (Di giovedì 20 agosto 2020) Roma, 20 ago – Spunta un altro parlamentare tra i Furbetti del bonus. Un nome saltato fuori oggi da una nota della Lega: “Dopo aver ascoltato e verificato la posizione, come per i precedenti casi, è stato preso il provvedimento della sospensione per la senatrice Marzia Casolati“. Il capogruppo leghista al Senato, Massimiliano Romeo, ha fatto sapere che la senatrice “ha percepito il contributo di 1.500 euro dalla Regione Piemonte come previsto per le attività imprenditoriali costrette alla chiusura per il lockdown”. Lo stesso Romeo ha precisato che il bonus regionale è stato richiesto dalla Casolati lecitamente ed “è stato già da tempo completamente ... Leggi su ilprimatonazionale

repubblica : Torino, tra i 'furbetti del bonus' spunta la senatrice leghista Casolati proprietaria di una gioielleria - giusmo1 : Torino, tra i 'furbetti del bonus' la senatrice leghista Casolati proprietaria di una gioielleria - sole24ore : Furbetti del bonus, la Lega sospende la senatrice Casolati - chry1971 : RT @nelloscavo: Roma Ladrona! 'Torino, tra i 'furbetti del bonus' spunta la senatrice leghista Casolati' - giampietrogiova : RT @Misurelli77: Prima i Bonus Italiani... Tra i 'furbetti del bonus' la leghista Casolati, proprietaria di una gioielleria La senatrice h… -

Ultime Notizie dalla rete : Furbetti del Così la sinistra copre i nomi dei "furbetti" del bonus ilGiornale.it Furbetti bonus, sospesa senatrice Casolati (Lega): proprietaria di una gioielleria ha incassato 1.500 euro

La senatrice piemontese Marzia Casolati, proprietaria di una gioielleria, ha incassato il bonus di 1.500 euro della Regione destinato alle aziende in difficoltà. «Dopo aver ascoltato e verificato la p ...

Così la sinistra copre i nomi dei "furbetti" del bonus

Mentre il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi chiedeva "collaborazione e sensibilità", i suoi si giravano dall'altra parte. E così i nomi dei furbetti del bonus da 600 euro restano ancora ...

La senatrice piemontese Marzia Casolati, proprietaria di una gioielleria, ha incassato il bonus di 1.500 euro della Regione destinato alle aziende in difficoltà. «Dopo aver ascoltato e verificato la p ...Mentre il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi chiedeva "collaborazione e sensibilità", i suoi si giravano dall'altra parte. E così i nomi dei furbetti del bonus da 600 euro restano ancora ...