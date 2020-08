Frostpoint VR: Proving Grounds di inXile Entertainment arriva su Steam in closed beta la prossima settimana (Di giovedì 20 agosto 2020) Frostpoint VR: Proving Grounds entrerà in closed beta la prossima settimana su Steam. Il titolo PvP post-apocalittico di realtà virtuale sviluppato da inXile Entertainment e Thirdverse Inc. sarà disponibile in closed beta dal 24 agosto al 4 settembre.Per questo test, le persone saranno accettate a ondate e se siete curiosi di volerlo provare potete compilare il modulo cliccando qui. Quando la open beta di Frostpoint VR: Proving Grounds verrà lanciata entro la fine dell'anno, a coloro che partecipano e soddisfano requisiti di tempo di gioco specifici verrà fornita una copia gratuita del ... Leggi su eurogamer

