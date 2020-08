Foto sui social: se i genitori litigano decide il figlio (Di giovedì 20 agosto 2020) genitori in lite sulle Foto del minore sui social: decide il figlioIl rilievo dato alla volontà dei minoriLe gestione dell'immagine dei minori sui socialLe pronunce dei giudicigenitori in lite sulle Foto del minore sui social: decide il figlioTorna suÈ scontro tra i genitori sulle Fotografie del figlio 17enne pubblicate rispettivamente sui social. Tra i due litiganti, in ordine all'opportunità di mostrare le immagini del ragazzo su Facebook o Instagram, l'ultima parola spetta dunque direttamente al minore che potrà esprimere il proprio consenso o meno alla pubblicazione.Questa è la conclusione a cui ... Leggi su studiocataldi

zazoomblog : Napoli sui social svelate le nuove maglie per la prossima stagione (FOTO) - #Napoli #social #svelate #nuove - idontjudg3 : RT @metadiunarmadio: raga vi prego cercate sta canzone su spotify, cliccate sui tre puntini scorrete e cliccate segnala contenuti espliciti… - viinsomer : RT @v2Dark: Otto registe in concorso sui diciotto film in gara: il payoff corretto sarebbe dovuto essere 'era anche cazzo ora', invece c'è… - simonebaldelli : RT @simonebaldelli: Il 22 settembre potresti trovare questa foto sui giornali col titolo 'Abbiamo abolito la democrazia!' Per questo è impo… -

Ultime Notizie dalla rete : Foto sui Giornata Mondiale della Fotografia, The Fork svela sei consigli per foto-food perfette CiaoComo Alessandra Amoroso, versione inedita: il dettaglio sorprende i fan

La cantante Alessandra Amoroso ha lasciato a bocca aperta tutti i suoi fan, mostrandosi in una veste totalmente inedita. Ecco cosa è successo. Alessandra Amoroso, cantante di successo, ha pubblicato s ...

Charlotte Casiraghi: sua cugina Jazmin Grace Grimaldi torna a sorridere. Finalmente

Un sorriso. Magari non “infinito” come quelli a cui eravamo abituati. Ma finalmente Jazmin Grace Grimaldi (28 anni), la cugina di Charlotte Casiraghi, è tornata a sorridere. Jazmin è la cugina america ...

La cantante Alessandra Amoroso ha lasciato a bocca aperta tutti i suoi fan, mostrandosi in una veste totalmente inedita. Ecco cosa è successo. Alessandra Amoroso, cantante di successo, ha pubblicato s ...Un sorriso. Magari non “infinito” come quelli a cui eravamo abituati. Ma finalmente Jazmin Grace Grimaldi (28 anni), la cugina di Charlotte Casiraghi, è tornata a sorridere. Jazmin è la cugina america ...