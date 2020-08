FOTO – Petagna ringrazia i tifosi per i messaggi di affetto (Di giovedì 20 agosto 2020) Tramite i social, Andrea Petagna tranquillizza tutti e ringrazia per i messaggi ricevuti dopo la notizia della sua positività al COVID-19. PER LEGGERE TUTTE LE … L'articolo FOTO – Petagna ringrazia i tifosi per i messaggi di affetto proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

ilRomanistaweb : ?? FOTO - Petagna positivo: ieri la partita in vacanza con Lamela. L'attaccante del Napoli era in Sardegna e ha pres… - rep_napoli : Napoli, Petagna positivo al Covid 19: il giocatore è asintomatico e ha iniziato la quarantena [di PASQUALE TINA] [a… - siamo_la_Roma : ?? #Petagna positivo al #Covid19 ?? L'annuncio del #Napoli (TWEET) ?? Ieri l'attaccante in campo in #Sardegna con… - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Vacanze finite per Petagna - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Vacanze finite per Petagna -