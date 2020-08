FOTO Palermo, un altro ritorno dopo Doda e Fallani: Manuel Peretti è atterrato in città (Di giovedì 20 agosto 2020) Un'altra riconferma è ritornata a Palermo.Giornata di ritorni oggi per il Palermo, che nel primo pomeriggio ha riabbracciato due giocatori molto importanti che hanno contribuito alla grande scalata della scorsa stagione: Masimiliano Doda e Mattia Fallani sono infatti sbarcati al Falcone-Borsellino del capoluogo siculo per riprendere gli allenamenti con i propri compagni di squadra.Calciomercato Palermo, altri due rinforzi per Boscaglia: Doda e Fallani arrivano in cittàAlcune ore dopo all'aeroporto di Palermo è arrivato un altro giocatore che sarà a disposizione per il nuovo tecnico Roberto Boscaglia, che tra pochi giorni dovrà iniziare il ritiro ... Leggi su mediagol

WiAnselmo : FOTO #Palermo, un altro ritorno: Manuel Peretti è atterrato in città - Mediagol : FOTO #Palermo, un altro ritorno: Manuel Peretti è atterrato in città - ILOVEPACALCIO : #Palermo: niente rinnovo per #RizzoPinna. E lui sui social…(FOTO) - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : #Palermo: anche il giovane difensore #Peretti è atterrato in città (FOTO) - pedrolp44860430 : Foto storiche di #Palermo Monumento ai Caduti o Statua della Libertá, Piazza Vittorio Veneto -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Palermo FOTO Palermo, un altro ritorno: Manuel Peretti è atterrato in città Mediagol.it Mafia, 43 anni l’omicidio del colonnello Russo a Ficuzza, oggi il giorno del ricordo (FOTO)

Il 20 agosto di 43 anni sono stati uccisi dalla mafia nei pressi della Real Casina di Caccia del re borbonico Ferdinando IV a Ficuzza il colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo e il professore Filip ...

Reggio: Cinquefrondi, “FotograFARE” la “Due Giorni” dedicata alla fotografia.

Iniziata oggi la “Due Giorni” dedicata alla fotografia denominata “FotograFARE” organizzata dal Comitato Scientifico della Casa della Cultura e destinata a diventare appuntamento fisso nell’estate cin ...

