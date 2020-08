Foto eccezionali dell’annuale raccolta di ninfee in Vietnam (Di giovedì 20 agosto 2020) Ogni anno, quando le alluvioni colpiscono il delta del Mekong in Vietnam, gli abitanti dell’area si riuniscono nelle risaie allagate per la raccolta dei gigli a stelo lungo. Questi fiori, utilizzati come ornamento dalla popolazione, vengono disposti sull’acqua in eleganti composizioni, prima di essere caricati a bordo di piccole barche di legno dalle agricoltrici. Uno spettacolo dai colori tenui che sembra uscito da un’opera preraffaellita, catturato in alcuni splendidi scatti dal Fotografo Vietnamita Trung Huy Pham, che sul proprio profilo Instagram pubblica quotidianamente una gamma diversificata di cartoline del paese asiatico. Foto eccezionali dell’annuale raccolta di ninfee in Vietnam Wired. Leggi su wired

ATTILIOCARBINI : @mari_arena75 E noi tutti, perlomeno io, ti ringraziamo per i tuoi twetts e le eccezionali foto del tuo stupendo fisico da modella ?????? - punkebbasta : @Val3ntjn4 Posso dire una cosa? Ho visto la foto perché commentata da @cuoredicanna78, non ti conoscevo, le dita no… - sjnfulangel : non so fare amicizia, nel mentre condivido queste foto eccezionali così magari qualcuno mi considera - AnnaLizzy68 : RT @Letargo6: TE LE DO IO SQUADRE CON 10/11 GIOCATORI STRANIERI, IMBECILLI E PROCURA VANTAGGI A STRANIERI, QUANDO ABBIAMO GIOCATORI ITALIAN… - Letargo6 : RT @Letargo6: TE LE DO IO SQUADRE CON 10/11 GIOCATORI STRANIERI, IMBECILLI E PROCURA VANTAGGI A STRANIERI, QUANDO ABBIAMO GIOCATORI ITALIAN… -

Ultime Notizie dalla rete : Foto eccezionali Foto eccezionali dell annuale raccolta di ninfee in Vietnam Wired.it Torino, niente ritiro a Biella. L'amarezza del Comune: “Poteva creare indotto notevole alla città” FOTO

Durante la conferenza stampa allo stadio Pozzo, l'amministrazione Corradino loda lo spirito unitario del territorio: “Raccolti 80mila euro tra gli sponsor e volontari eccezionali in queste settimane.

Cosa fare e vedere a Belvédère? Ve lo diciamo in 5 fotografie

Foto 1: Fare incontri eccezionali nel Parco Naturale del Mercantour Foto 2: Pesce in ambiente zen sulle rive della Gordolasque Foto 3: Compiere un viaggio nel passato, fare un'escursione e ammirare le ...

Durante la conferenza stampa allo stadio Pozzo, l'amministrazione Corradino loda lo spirito unitario del territorio: “Raccolti 80mila euro tra gli sponsor e volontari eccezionali in queste settimane.Foto 1: Fare incontri eccezionali nel Parco Naturale del Mercantour Foto 2: Pesce in ambiente zen sulle rive della Gordolasque Foto 3: Compiere un viaggio nel passato, fare un'escursione e ammirare le ...