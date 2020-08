FOTO - Demme ed i mastri di cucina napoletana, scatto con Cannavacciuolo e Pepe (Di giovedì 20 agosto 2020) Da prima che arrivasse a Napoli, si è parlato di Diego Demme come uno attaccato ed affezionato alla città partenopea ed ovviamente la napoletanità. Leggi su tuttonapoli

susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO SHOW - Demme in compagnia degli Chef Antonino Cannavacciuolo e Franco Pepe - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO SHOW - Demme in compagnia degli Chef Antonino Cannavacciuolo e Franco Pepe - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO SHOW - Demme in compagnia degli Chef Antonino Cannavacciuolo e Franco Pepe - apetrazzuolo : FOTO SHOW - Demme in compagnia degli Chef Antonino Cannavacciuolo e Franco Pepe - napolimagazine : FOTO SHOW - Demme in compagnia degli Chef Antonino Cannavacciuolo e Franco Pepe -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Demme FOTO ZOOM - Diego Demme ed il suo amico Jan Hunke ammirano il panorama Napoli Magazine FOTO ZOOM - Diego Demme ed il suo amico Jan Hunke ammirano il panorama

Di stanza a Positano, per l'ultimo scorcio di vacanze, il centrocampista del Napoli ammira il panorama della baia di Positano e dell'isola dei Galli, con il suo amico giornalista, Ian Hunke. Ecco la f ...

FOTO SHOW - Demme in compagnia degli Chef Antonino Cannavacciuolo e Franco Pepe

Diego Demme in compagnia degli Chef Antonino Cannavacciuolo e Franco Pepe, presso lo stabilimento balneare e ristorante 'Il Bikini' di Vico Equense. Ecco le foto pubblicate su Instagram dal ...

Di stanza a Positano, per l'ultimo scorcio di vacanze, il centrocampista del Napoli ammira il panorama della baia di Positano e dell'isola dei Galli, con il suo amico giornalista, Ian Hunke. Ecco la f ...Diego Demme in compagnia degli Chef Antonino Cannavacciuolo e Franco Pepe, presso lo stabilimento balneare e ristorante 'Il Bikini' di Vico Equense. Ecco le foto pubblicate su Instagram dal ...