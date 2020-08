"Forse quello che voleva fare alla Piramide...". Agli investigatori sfugge una frase da brividi: Viviana e Gioele, l'ultimo orrore nel bosco (Di giovedì 20 agosto 2020) Forse Viviana Parisi "quello che voleva fare alla Piramide l'ha fatto nel bosco dopo l'incidente". A un investigatore sfugge questa frase e il giallo di Caronia inizia ad assumere contorni più chiari e drammatici. Il ritrovamento dei resti del corpo del figlio di Viviana, Gioele Mondello, perlomeno elimina un dubbio sulla sorte del piccolo. Sono morti entrambi, in un fazzoletto di poche centinaia di metri anche se l'azione degli animali selvatici della zona potrebbero aver disperso quel che rimane del bimbo di 4 anni. La pista dell'aggressione da parte degli stessi animali è ancora al vAglio degli inquirenti, ma quella più concreta conduce al ... Leggi su liberoquotidiano

Forse Viviana Parisi "quello che voleva fare alla Piramide l'ha fatto nel bosco dopo l'incidente". A un investigatore sfugge questa frase e il giallo di Caronia inizia ad assumere contorni più chiari ...

Inter-Siviglia: come giocano gli spagnoli, specialisti di coppa. E Lopetegui teme Conte

Un bruttissimo cliente, forse il peggiore. Il Siviglia di Julen Lopetegui è specialista dell’Europa League. L’ha vinta tre volte di fila tra il 2014 e il 2016 quando ancora era allenata da Unai Emeri.

