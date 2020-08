Forgione sulle nuove maglie: "Lete ha imposto il colore rosso, Kappa ha subito la scelta" (Di giovedì 20 agosto 2020) Il giornalista Angelo Forgione fa chiarezza sulle maglie del Napoli sui social: "sulle nuove maglie Napoli, come anticipai a febbraio, Lete ha imposto il rosso con outline bianco invece di sfondare come optato da MSC. Leggi su tuttonapoli

angelo_forgione : Che poi i loghi #Lete sono due: uno aziendale (sulla maglia del #Napoli) e uno commerciale (sulle etichette). Il fa… - angelo_forgione : Di tendenza l'hashtag #leteout, ed è termometro della reazione dei tifosi azzurri. Che poi i loghi #Lete sono due:… - angelo_forgione : Scelta subita da #Kappa, che non può intervenire sulle volontà degli altri sponsor. E ancora una volta, nonostante… - angelo_forgione : Sulle nuove maglie #Napoli, come anticipai a febbraio, #Lete ha imposto il rosso con outline bianco invece di sfond… - angelo_forgione : E dopo il turista austriaco sul gesso di #Canova a #Possagno tocca alla turista non identificata sulle fragili Term… -

Ultime Notizie dalla rete : Forgione sulle Forgione sulle nuove maglie: "Lete ha imposto il colore rosso, Kappa ha subito la scelta" Tutto Napoli La 15a puntata di Punto Motori: ospiti Alex Innocenti e Miscel Forgione. Diretta

In diretta sulla pagina Facebook Icaro Sport (e sul canale Youtube Icaroplay) la 15esima puntata di “Punto Motori”, la trasmissione sul motociclismo di Icaro Sport, realizzata e condotta da Silvia Ors ...

Fiamme Oro Rugby, concluso il ritiro. Green: “Ci faremo trovare pronti per il prossimo campionato”

Roma – Si è chiusa, con rientro al quartier generale di Ponte Galeria, la prima fase della preparazione delle Fiamme al Campionato “Peroni Top12” 2020-21. I cremisi, ospiti della Scuola Addestramento ...

In diretta sulla pagina Facebook Icaro Sport (e sul canale Youtube Icaroplay) la 15esima puntata di “Punto Motori”, la trasmissione sul motociclismo di Icaro Sport, realizzata e condotta da Silvia Ors ...Roma – Si è chiusa, con rientro al quartier generale di Ponte Galeria, la prima fase della preparazione delle Fiamme al Campionato “Peroni Top12” 2020-21. I cremisi, ospiti della Scuola Addestramento ...