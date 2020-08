Fondi della Lega. Si indaga anche per riciclaggio. I pm si concentrano sulle società utilizzate per trasferire il denaro in Svizzera da Di Rubba e Manzoni (Di giovedì 20 agosto 2020) riciclaggio. Questa l’ulteriore ipotesi formulata dalla Procura di Milano nell’inchiesta partita dalla presunta vendita gonfiata di un immobile nel milanese, acquistato con Fondi pubblici dalla Lombardia Film Commission, che era presieduta da Alberto Di Rubba (nella foto), commercialista ed ex revisore contabile della Lega, così come Andrea Manzoni, altro professionista indagato. Dalle indagini finora sono emerse strutture societarie “complesse” messe in piedi da Di Rubba e Manzoni, attraverso le quali sarebbe stato trasferito denaro in Svizzera. La prossima settimana verrà interrogato nuovamente Luca Sostegni. Il riciclaggio va ad aggiungersi alle ... Leggi su lanotiziagiornale

