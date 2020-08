Foglianise e la ‘Festa del Grano’ protagonisti a ‘La Vita in Diretta Estate’ (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFoglianise (Bn) – Martedì 25 agosto il Comune di Foglianise sarà in collegamento con ‘La Vita in Diretta Estate’, il programma in onda su Rai 1 che racconta l’Italia attraverso storie e approfondimenti sulle ultime notizie e analisi dei fatti di cronaca. L’attenzione sarà rivolta in particolare alla storica ‘Festa del Grano’, fermata quest’anno dall’emergenza sanitaria da Covid-19. L’annuncio è stato dato dal sindaco Giuseppe Tommaselli attraverso un post sul proprio profilo social: “Per meglio conservare nel tempo, in periodo di Coronavirus, una manifestazione di carattere internazionale come la nostra del 16 agosto, Foglianise e la sua Festa del Grano saranno in ... Leggi su anteprima24

