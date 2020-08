Focolaio a Porto Cervo, ricoverata 20enne romana all’Istituto Spallanzani: ha polmonite da Covid (Di giovedì 20 agosto 2020) Focolaio a Porto Cervo, ricoverata 20enne romana all’Istituto Spallanzani. Una ragazza di 20 anni residente a Roma è ricoverata all’Istituto Spallanzani di Roma con una polmonite da Covid-19. La giovane, che abita a Roma nord, ha trascorso una settimana in Sardegna e ha frequentato i famosi locali di Porto Cervo come il Billionaire di Flavio Briatore, il Just Cavalli, il The Temple, il Canteen di Poltu Quatu. Una ragazza di 20 anni residente a Roma è ricoverata all’Istituto Spallanzani di Roma con una polmonite da Covid-19. La giovane, che abita a Roma nord, ha trascorso ... Leggi su limemagazine.eu

