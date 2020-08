Fisco, al governo Conte non interessa il Covid: scattano 50 scadenze (e si paga la mora) (Di giovedì 20 agosto 2020) Niente rinvii ulteriori, niente sconti Covid. Il governo li vuole subito, tanti, maledetti e subito. Niente da fare per i contribuenti che intendono evitare le sanzioni per i pagamenti in ritardo: oggi, 20 agosto, scade infatti il termine per effettuare i versamenti fiscali di luglio, originariamente previsti entro il 30 giugno e poi slittati per l’emergenza Covid, con una maggiorazione dello 0,4% che sostituisce le ordinarie sanzioni. Fisco, mancano all’appello tre milioni di italiani Secondo i dati forniti dal sottosegretario al ministero dell’Economia Alessio Villarosa, il mese scorso – spiega il sito di informazione legale laleggepertutti.it – sarebbero già passati alla cassa il 40% dei contribuenti su un totale di 4,5 milioni stimati: quindi mancano ancora ... Leggi su secoloditalia

Tempo fa era stato l’ex patron di Repubblica Carlo de Benedetti a suggerire al governo di colpire le grandi ricchezze per fare cassa. Ora, però, se a indicare la strada per una patrimoniale più o meno ...

Per lo smart working il governo stanzia nuovi fondi a sostegno delle famiglie, bonus per l'acquisto di pc e tablet per lavoro a distanza Non se ne era mai parlato così tanto come nel periodo acuto del ...

Tempo fa era stato l'ex patron di Repubblica Carlo de Benedetti a suggerire al governo di colpire le grandi ricchezze per fare cassa. Ora, però, se a indicare la strada per una patrimoniale più o meno ...