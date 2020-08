Firenze: riciclaggio di denaro, due persone deferite all’Autorità giudiziaria, sanzioni per mezzo milione di euro (Di giovedì 20 agosto 2020) Sono state monitorate diverse operazioni finanziarie, riguardanti, tra l’altro, la restituzione di prestiti di denaro e il pagamento di alcune prestazioni di servizi avvenute ricorrendo - in violazione della relativa normativa - all’utilizzo di denaro contante per importi superiori al limite massimo consentito Leggi su firenzepost

FIRENZE – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, in questo periodo di emergenza sanitaria e di criticità nel tessuto economico, hanno intensificato la propria azione d ...

