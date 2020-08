Fiorentina, Thiago Silva ha detto sì: cifre e dettagli (Di giovedì 20 agosto 2020) Thiago Silva ha accettato la proposta della Fiorentina: il difensore brasiliano percepirà quattro milioni d’ingaggio Secondo il Corriere dello Sport, Thiago Silva sarebbe a un passo dal vestire la maglia della Fiorentina. Era da tempo che il club di Rocco Commisso gli si era messo alle costole, ingolosito anche dal regime di svincolo che si consumerà tra pochi giochi, e il cerchio pare proprio essere ad un passo dalla chiusura, giusto il tempo della firma. Il giocatore, in silenzio e completamente sotto traccia, dai mesi scorsi si è già messo a caccia di una casa in città, proprio per farsi trovare pronto sotto il profilo logistico. La voglia di abbracciare una nuova sfida è davvero forte. Secondo il quotidiano romano un ... Leggi su calcionews24

