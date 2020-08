Fiorentina, Thiago Silva a un passo: firmerà dopo la finale di Champions League (Di giovedì 20 agosto 2020) Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport“, la Fiorentina sarebbe vicinissima a mettere sotto contratto Thiago Silva. Il difensore brasiliano arriverebbe a parametro zero, ma l’affare si concretizzerà solamente dopo la finale di Champions League, che vedrà il classe 1984 guidare la difesa del Paris Saint-Germain contro il Bayern Monaco. A quanto pare, Thiago Silva starebbe cercando casa in città già da tempo e potrebbe esser stato ulteriormente convinto da Franck Ribery, che ha scelto proprio Firenze per proseguire la sua carriera ad alti livelli dopo l’addio al Bayern Monaco. Nei prossimi giorni emergeranno ulteriori novità, ma nel futuro di ... Leggi su sportface

GoalItalia : La Fiorentina pronta a piazzare il grande colpo: vicina la firma di Thiago Silva [?? Corriere dello Sport] - MilanForever81 : RT @sportface2016: #Fiorentina, #ThiagoSilva a un passo: firmerà dopo la finale di #ChampionsLeague - AndreaCordobao : Quindi thiago se viene al Milan chiede 12 l’anno , ma alla Fiorentina ne accetta 4! Non mi fa incazzare la stronzat… - sportface2016 : #Fiorentina, #ThiagoSilva a un passo: firmerà dopo la finale di #ChampionsLeague - Cucciolina96251 : RT @MilanPress_it: Fiorentina in pole?? -