Fiorentina, si va in ritiro: 34 i convocati da Iachini (Di giovedì 20 agosto 2020) La Fiorentina comunica, dal sito ufficiale, i convocati per il ritiro pre season. Sono 34 i giocatori agli ordini di mister Iachini: Portieri: Brancolini*, Dragowski, Ghidotti, Terracciano. Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalle Mura*, Igor, Illanes, Lirola, Milenkovic, Ponsi*, Pezzella, Ranieri, Terzic, Venuti. Centrocampisti: Agudelo, Amrabat, Benassi, Castrovilli, Cristoforo, Dabo, Duncan, Pulgar, Saponara, Sottil, Zurkowski. Attaccanti: Boateng, Chiesa, Cutrone, Gori, Kouame, Ribery, Vlahovic. *Si aggregheranno dopo la finale della Coppa Italia Primavera. INIZIO STAGIONE SPORTIVA 20/21 Convocazioni inizio stagione sportiva 2020/21 #ForzaViola #Fiorentinabologna ** Dalle Mura e Brancolini si aggregheranno dopo la Finale di Coppa Italia Primavera pic.twitter.com/UBR1EDITbY — ACF ... Leggi su alfredopedulla

