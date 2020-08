Fiorentina, i convocati per il ritiro: torna Boateng (Di giovedì 20 agosto 2020) Riparte la Fiorentina pronta a mettersi agli ordini di mister Iachini. Domenica 23 agosto è in programma l’inizio del ritiro e il club nella giornata odierna ha diramato la lista dei convocati. Oltre al nuovo acquisto Amrabat, spicca la presenza di Kevin Prince Boateng, in prestito nella scorsa stagione al Besiktas. I convocati: Portieri: Brancolini, Dragowski, Ghidotti, Terracciano. Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalle Mura, Igor, Illanes, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Ranieri, Terzic, Venuti. Centrocampisti: Agudelo, Amrabat, Benassi, Castrovilli, Cristoforo, Dabo, Duncan, Pulgar, Saponara, Sottil, Zurkowski. Attaccanti: Boateng, Chiesa, Cutrone, Gori, Kouame, Ribery, Vlahovic. Leggi su sportface

