Fiorentina, i convocati per il ritiro: ci sono Amrabat e Boateng (Di giovedì 20 agosto 2020) La Fiorentina ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il ritiro che avrà inizio domenica: ecco l’elenco La Fiorentina ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il ritiro che avrà inizio domenica. C’è il nuovo acquisto Amrabat e Boateng. Portieri: Brancolini, Dragowski, Ghidotti, Terracciano.Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalle Mura, Igor, Illanes, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Ranieri, Terzic, Venuti.Centrocampisti: Agudelo, Amrabat, Benassi, Castrovilli, Cristoforo, Dabo, Duncan, Pulgar, Saponara, Sottil, Zurkowski.Attaccanti: Boateng, Chiesa, Cutrone, Gori, Kouame, Ribery, Vlahovic. 📑 INIZIO STAGIONE SPORTIVA 20/21 Convocazioni inizio stagione ... Leggi su calcionews24

ilsitodifirenze : Fiorentina 2020 - 2021: 31 giocatori convocati per la preparazione della nuova stagione - clikservernet : Fiorentina, si va in ritiro: 34 i convocati da Iachini - Noovyis : (Fiorentina, si va in ritiro: 34 i convocati da Iachini) Playhitmusic - - zazoomblog : Fiorentina i convocati per il ritiro: torna Boateng - #Fiorentina #convocati #ritiro: #torna - sportface2016 : #Fiorentina, i convocati per il ritiro -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina convocati Fiorentina, i convocati per il ritiro: c'è Amrabat. Presente anche Boateng TUTTO mercato WEB Fiorentina, i convocati per il ritiro: ci sono Amrabat e Boateng

La Fiorentina ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il ritiro che avrà inizio domenica. C’è il nuovo acquisto Amrabat e Boateng. Portieri: Brancolini, Dragowski, Ghidotti, Terracciano. Dife ...

Calcio: Fiorentina; scatta il raduno, 31 i convocati

(ANSA) - FIRENZE, 20 AGO - Sono 31 i convocati della Fiorentina per l'inizio della nuova stagione: fra questi l'unico volto nuovo è quello di Sofyan Amrabat, il centrocampista olandese di origini maro ...

La Fiorentina ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il ritiro che avrà inizio domenica. C’è il nuovo acquisto Amrabat e Boateng. Portieri: Brancolini, Dragowski, Ghidotti, Terracciano. Dife ...(ANSA) - FIRENZE, 20 AGO - Sono 31 i convocati della Fiorentina per l'inizio della nuova stagione: fra questi l'unico volto nuovo è quello di Sofyan Amrabat, il centrocampista olandese di origini maro ...