Filippo Bisciglia, la foto del conduttore a 17 anni (Di giovedì 20 agosto 2020) Ha conquistato il pubblico con la sua calma e il suo sorriso durante Temptation Island tanto che in moltissimi si sono appassionati al programma e affezionati a lui. Di recente Filippo Bisciglia ha condiviso sui social una sua foto da giovane, sempre sorridente, che ha scatenato i commenti. Filippo Bisciglia, la foto da ragazzo 17 anni sono un’età bella ed emozionante. Il viaggio nel viale dei ricordi questa volta è toccato a Filippo Bisciglia che ha pubblicato una sua vecchia foto, che lo ritrae sorridente, proprio a 17 anni. “Pischello“, scrive lui stesso ridendo. I fan accolgono benissimo la nuova immagine supportando il conduttore con commenti ... Leggi su thesocialpost

