Fichi d’india: quando avrai letto le proprietà di questo frutto vorrai mangiarlo tutti i giorni! (Di giovedì 20 agosto 2020) I Fichi d’India sono dei frutti dai colori sgargianti che nascono sopra delle piante simili ai cactus, nelle regioni Sicilia, Calabria e Basilicata. Ma quali sono le proprietà benefiche di questo particolare frutto? Ecco tutte le curiosità sui Fichi d’India. Proprietà benefiche Di questa particolare pianta è possibile utilizzare non solo i suoi frutti, ma anche le sue pale, che possono essere usate in cucina e nel campo della cosmesi. I frutti contengono un alto livello di vitamine del gruppo B e del gruppo C, ma anche minerali, fibre, carboidrati, calcio, proteine e beta carotene. Assumerli può essere di aiuto per : Favorire la perdita di peso Cicatrizzare più in fretta le ferite Diminuire l’apporto di zucchero nel sangue ed è molto importante per chi ... Leggi su pianetadonne.blog

