Federica Panicucci | ecco l’annuncio che tutti aspettavano

Federica Panicucci è tornata a parlare dopo un po’ e ha fatto un annuncio davvero molto importante per lei. Ma che cosa ha detto? La pausa estiva oramai sta per terminare e con essa anche le vacanze ...

Dopo la pausa estiva ripartirà il daytime di Canale 5 con i consueti programmi più amati e seguiti dal pubblico. Da lunedì 7 settembre Federica Panicucci, insieme a Francesco Vecchi, tornerà a dare il ...

