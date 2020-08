"Faremo di nuovo Roma grande". Ciclone Meloni, dopo le regionali il candidato sindaco (Di venerdì 21 agosto 2020) E' stato complicato bloccare Giorgia Meloni per un'intervista. Ieri poi, nel bel mezzo dell'esibizione della squadra acrobatica di atleti e campioni della "Società Sportiva Lazio Paracadutismo" a San Benedetto del Tronto. Ma valeva la pena. Anzitutto per sapere se Fdi si univa al coro antireferendario. Poi tanta attualità, a partire dal voto di settembre. Con un'accusa precisa: "Conte ha usato il coronavirus e ora punta al lockdown". E "ricatta i cittadini per le regionali con i fondi del Recovery Plan". Poi un pronostico e una notizia: in America la partita "è aperta" per Donald Trump. dopo le regionali arriverà il candidato sindaco di Roma. "La Faremo grande di nuovo": non a caso ... Leggi su iltempo

Keynesblog : RT @schnitzlerrr: Dal momento che la prima volta ci siamo di fatto affidati esclusivamente al lockdown, vorrei capire che faremo a breve, q… - qwesqs : RT @CentoxCentoProd: Bigotta e Mignotta La comunità di #Acilia #Roma ha minacciato di cacciare @IAcilia per le sue sconcerie alla #CXC. Og… - schnitzlerrr : Dal momento che la prima volta ci siamo di fatto affidati esclusivamente al lockdown, vorrei capire che faremo a br… - PadroneLa : Come vedete, non muore più nessuni per coronavirus. Tuttavia, per salvare il Governo, occorre un nuovo #lockdown ch… - PlanetDiscount2 : È la prima volta che ho un drone tra le mani! ?? Ringrazio banggood per avercelo inviato!?? Presto faremo dei test!??… -

Ultime Notizie dalla rete : Faremo nuovo Licata: “Vogliamo sempre crescere sportivamente e strutturalmente, niente proclami ma faremo bene“-La conferenza GoalSicilia.it Impennata dei contagi, 845 i nuovi casi positivi. Ma l’Iss rassicura

NEL COMPLESSO, i focolai attivi sono saliti a 1.077, 281 in più rispetto a una settimana fa. Se ne scoprono di nuovi soprattutto grazie all’attività di screening, attraverso cui emerge il 28,6% dei ...

Dune: Kyle MacLachlan dice la sua sul nuovo e sul vecchio film

Kyle MacLachlan, che è stato Paul Atreides nel Dune di David Lynch, spiega come dovrebbe essere adattato il romanzo di Frank Herbert che torna al cinema grazie a Denis Villeneuve. Kyle MacLachlan, che ...

NEL COMPLESSO, i focolai attivi sono saliti a 1.077, 281 in più rispetto a una settimana fa. Se ne scoprono di nuovi soprattutto grazie all’attività di screening, attraverso cui emerge il 28,6% dei ...Kyle MacLachlan, che è stato Paul Atreides nel Dune di David Lynch, spiega come dovrebbe essere adattato il romanzo di Frank Herbert che torna al cinema grazie a Denis Villeneuve. Kyle MacLachlan, che ...