«Facciamo i test solo ai Lombardi». Il primo giorno di tamponi a Malpensa fra code e (ancora) dubbi (Di giovedì 20 agosto 2020) «Stiamo lavorando, imperfetti come tutte le persone». È così che Marco Trivelli, direttore del Welfare lombardo, ha presentato l’inizio delle operazioni di screening all’aeroporto di Milano Malpensa per il Coronavirus. Otto gazebo già installanti dentro lo scalo, dieci in allestimento appena fuori. Ogni ora vengono fatti 200 tamponi. L’obiettivo però è arrivare a 300 per un totale di 1.800 al giorno. Il sistema è ancora in fase di rodaggio. Per fare il tampone bisogna iscriversi prima di rientrare in Italia sulla piattaforma di Sea, la società che gestisce lo scalo di Malpensa. Una volta arrivati l’esame non dovrebbe durare più di tre minuti. «Al momento», spiega Trivelli durante la conferenza ... Leggi su open.online

gattoacrobata : 'Bisogna aumentare il n° dei tamponi sui casi sospetti. Non si capisce perché ne facciamo circa il 60% rispetto a F… - EnricoFrommo : RT @VincePastore: 'Bisogna aumentare il n°dei tamponi sui casi sospetti. Non si capisce perché ne facciamo circa il 60% rispetto a Francia… - VincePastore : 'Bisogna aumentare il n°dei tamponi sui casi sospetti. Non si capisce perché ne facciamo circa il 60% rispetto a Fr… - DonniniMario : Mentre il coronavirus passa il testimone al virus delle tasse, guardo le facce dei ministri del Conte bis, uno ad u… - TommyBrain : FACCIAMO LA NON-CHIAREZZA SU TAMPONI E TEST CoV-2' -