Fabiola Cimminella incinta, la magia della bellezza al ‘naturale’ turba: «E stanotte non si dorme» (Di giovedì 20 agosto 2020) incinta di otto mesi Fabiola Cimminella documenta sul social la sua gravidanza. Lo fa a suon di immagini accattivanti e piuttosto destabilizzanti per i followers: specie se arrivano in momenti particolari della giornata. turba il sonno degli utenti l’ex protagonista di Temptation Island, balzata agli onori del gossip nel 2015 per essersi insinuata tra Emanuele D’Avanzo e Alessandra De Angelis, all’epoca alla prova sentimenti nel reality di Canale 5. Ballerina e modella, Fabiola – da allora – non ha smesso di intrigare Instagram su cui vanta oggi oltre 277 mila followers. Leggi anche >> Martina Hamdy Instagram ‘rotondetta’ in costume, la foto sorprende: «Dov’è finito il tuo fisico ... Leggi su urbanpost

Ultime Notizie dalla rete : Fabiola Cimminella ‘Temptation Island 2’, Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo scoprono il sesso del loro terzo bebè! (Video) Isa e Chia Fabiola Cimminella incinta, la magia della bellezza al ‘naturale’ turba: «E stanotte non si dorme»

Incinta di otto mesi Fabiola Cimminella documenta sul social la sua gravidanza. Lo fa a suon di immagini accattivanti e piuttosto destabilizzanti per i followers: specie se arrivano in momenti partico ...

Alessandra de Angelis aspetta il suo 3° bebè

I fan più accaniti di Temptation Island sicuramente ricorderanno la coppia formata da Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo. I due presero parte al reality dei sentimenti cinque anni fa. Ecco che ...

Incinta di otto mesi Fabiola Cimminella documenta sul social la sua gravidanza. Lo fa a suon di immagini accattivanti e piuttosto destabilizzanti per i followers: specie se arrivano in momenti partico ...I fan più accaniti di Temptation Island sicuramente ricorderanno la coppia formata da Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo. I due presero parte al reality dei sentimenti cinque anni fa. Ecco che ...