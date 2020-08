F1 News – Sainz: “Entusiasta della scelta fatta, la Ferrari è la Ferrari” (Di giovedì 20 agosto 2020) Carlos Sainz domenica scorsa è tornato a sorridere grazie al sesto posto ottenuto in casa a Barcellona, otto punti che hanno permesso al futuro pilota della Ferrari di muovere sensibilmente una classifica piloti decisamente deficitaria a causa di diversi episodi sfortunati. Il pilota della McLaren adesso occupa la nona posizione con 23 punti, 16 in meno rispetto al compagno di box Lando Norris. Lo spagnolo è destinato alla Ferrari almeno per il prossimo biennio al fianco di Charles Leclerc e nel Gran Premio di Spagna nel finale ha sorpassato Sebastian Vettel, il pilota dal quale raccoglierà il testimone nel loro avvicendamento alla guida della Ferrari. Il sorpasso di Sainz è coinciso anche con quello ... Leggi su giornal

polizzi_vito : RT @CLiberazione: «Ora ciò di cui abbiamo bisogno è di rendere le viscere della realtà il cuore dell'intelligenza». Oggi, alle 17, sui cana… - psjfilosofia : RT @CLiberazione: «Ora ciò di cui abbiamo bisogno è di rendere le viscere della realtà il cuore dell'intelligenza». Oggi, alle 17, sui cana… - CCultIlSentiero : RT @CLiberazione: «Ora ciò di cui abbiamo bisogno è di rendere le viscere della realtà il cuore dell'intelligenza». Oggi, alle 17, sui cana… - Arturocyl : RT @CLiberazione: «Ora ciò di cui abbiamo bisogno è di rendere le viscere della realtà il cuore dell'intelligenza». Oggi, alle 17, sui cana… - stefansyle : RT @CLiberazione: «Ora ciò di cui abbiamo bisogno è di rendere le viscere della realtà il cuore dell'intelligenza». Oggi, alle 17, sui cana… -