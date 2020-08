Ex Milan Pato pronto per il ritorno all’Internacional: rescisso il contratto con il San Paolo (Di giovedì 20 agosto 2020) ritorno al passato all’età di 30 anni. Alexandre Pato, ex meteora del Milan, è pronto per ritornare all’Internacional di Porto Alegre, squadra dalla quale venne prelevato nel 2007 per trasferirsi in rossonero. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Pato ha rescisso il contratto che lo legava al San Paolo fino al 31 dicembre 2022 e ora ha il via libera per firmare per l’Internacional. Il San Paolo, invece, risparmierà circa 5 milioni di euro compresi alcuni diritti professionali e di immagine che spettavano all’attaccante. Leggi su sportface

