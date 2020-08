Evan, massacrato a 21 mesi: ora arrivano le rivelazioni inquietanti del compagno della nonna (Di giovedì 20 agosto 2020) Non sono bastati i ricoveri, l’esposto, le chiamate agli assistenti sociali e ai Carabinieri. Per papà Stefano, Evan è stato ucciso. E ora vuole giustizia. “Hanno preso tutto alla leggera, questo è tutto quello che ho da dire”. Con queste parole Roberto Amore, compagno della nonna di Evan Lo Piccolo, riassume le settimane che … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

MLRiccioli : @donTonio66 Sono triste anche per il piccolo Evan massacrato di botte a 21 mesi. Poveri piccoli. - catia_zani : R.I.P piccolo Gioele ed anche Evan piccolo innocente massacrato di botte da chi avrebbe dovuto amarlo -

Ultime Notizie dalla rete : Evan massacrato

ilGiornale.it

Lividi sul volto, sul collo e al torace. Quando Evan, un bimbo di appena 21 mesi, è giunto al pronto soccorso di Modica lunedì sera era già in fin di vita. Il suo cuore aveva smesso di battere e sul c ...La casa degli orrori era una casa popolare in un quartiere di Rosolini, nel Siracusano. È lì che viveva il piccolo Evan, 21 mesi, massacrato di botte dalla madre e dal suo convivente. Il suo corpicino ...