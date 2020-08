Europa League, salta match preliminari Tre Penne-Gjilani per positività al Covid-19 (Di giovedì 20 agosto 2020) Nuovi rinvii in campo europeo per casi di positività al Covid-19. Questa volta tocca a Tre Penne-Gjilani, match valevole per i preliminari di Europa League in programma questa sera alle ore 21:00 al San Marino Stadium di Serravalle. La Uefa ha deciso di annullare l’incontro a seguito di un caso di positività al Coronavirus registrato tra le file della formazione dello Gjilani. “Il ragazzo ora si trova isolato in quarantena nell’hotel dove alloggia la squadra. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori informazioni sul passaggio del turno“, si legge in una nota. Leggi su sportface

