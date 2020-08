Europa League: Handanovic, finale sia punto di partenza (Di giovedì 20 agosto 2020) ANSA, - MILANO, 20 AGO - ''La finale di domani essere un punto di partenza, queste partite devono diventare l'abitudine come era per l'Inter dieci o quindici anni fa, quando si giocava titoli e ... Leggi su corrieredellosport

