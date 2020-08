Europa League 2019/2020, Rossi: “Guarderò la finale, sarà emozionante per noi tifosi dell’Inter” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Se guarderò la finale di Europa League tra Inter e Siviglia? Guarderò la partita venerdì sera: per noi tifosi dell’Inter sarà molto emozionante perché non ci capita spesso di tornare in finale“. Così Valentino Rossi, noto tifoso nerazzurro, in vista della finale di Europa League in programma domani a Colonia. “Credo che sarà una partita molto equilibrata e in bilico – ha detto il pilota della Yamaha nella conferenza stampa pre Gran Premio di Stiria -, il Siviglia è molto forte e ha tanti giocatori che vengono dal campionato italiano e che conosciamo. Lotteremo e speriamo di poter vincere, guarderò sicuramente la partita dal mio ... Leggi su sportface

valentinolazaro : A tutti i fan dell'@Inter: grazie per i vostri messaggi. Mi ha fatto piacere riceverli tutti, ma ho deciso di gioca… - Inter : ?? | ALLENAMENTO Subito in campo, venerdì c'è #SivigliaInter... Tutte le foto ?? - FcInterNewsit : Marani, appello all'Inter: 'Adesso vinci l'Europa League per Gigi Simoni' - BetterCallCris : RT @YvanGoSlow24: Mi chiamo Diego 'El Flaco' Godin, comandante dell’Internazionale di Milano, generale della difesa a 3, servo leale dell’u… - tuttonapoli : Inter, Conte ricorda: 'Ho perso tre finali Champions, scrivi la storia solo se vinci' -